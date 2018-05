Wie es zu schweren Unfällen mit E-Zigaretten kommen kann

43-Jähriger erlitt schwere Verbrennungen. Erst kürzlich forderten die elektronischen Dampfgeräte ein erstes Todesopfer. Ein Experte erklärt, wie es dazu kommen konnte.

Ein Mann saß in seinem Büro in Wien, als plötzlich die Akkus seiner E-Zigarette heißer und heißer wurden. Schließlich begannen die beiden Energiespeicher zu brennen, der 43-Jährige zog sich Verbrennungen dritten Grades am Oberschenkel zu. Das Ganze ereignete sich am Mittwoch. Nur Tage zuvor begann am Frankfurter Flughafen eine Tasche beim Sicherheitscheck zu rauchen. Auslöser: der defekte Akku einer E-Zigarette. Die Polizei sperrte den Bereich aus Sicherheitsgründen ab. Der wohl tragischste Fall trug sich nahezu zeitgleich in Florida zu. Dort explodierte ein E-Glimmstängel und tötete einen 38-jährigen Amerikaner. Teile des Geräts hatten sich in den Schädel des Mannes gebohrt. Er war sofort tot.