In Hamburg drang ein Geiselnehmer mit dem Auto zum Vorfeld des Flughafens vor. In Österreich ist die Lage nicht besser - nur ein Maschendrahtzaun schützt das Rollfeld.

Wie sicher sind die Flughäfen in Österreich? Wäre es für Kriminelle in Wien-Schwechat so einfach wie am Flughafen Hamburg, wo ein Geiselnehmer fast zwei Tage lang den Flugbetrieb lahmlegte? Dort hatte ein bewaffneter 35-Jähriger am Samstag gegen 20 Uhr mit ...