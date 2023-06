Wie geht es wirklich zu in Österreichs Altenheimen? Ergebnisse einer mehrmonatigen SN-Recherche.

Das letzte Zuhause zerfällt. In Seniorenheimen werden Menschen mitunter in ihrem Kot liegengelassen, sie sind unterversorgt und werden vernachlässigt. Über solche Fälle wird immer wieder berichtet. Eine SN-Recherche zeigt: In einigen Heimen sind das keine Einzelfälle. Doch nicht nur die Älteren leiden unter dem Personalnotstand.

Satt. Sauber. Still. Dieses sogenannte 3-S-Prinzip ist keine Richtlinie für Pflegerinnen und Pfleger. Es ist auch nichts, was die allermeisten Fachkräfte in diesem Bereich wollen. Schon gar nicht ist es, was pflegebedürftige Menschen brauchen. Denn meist wollen Menschen nicht immer still sein - und manche, die in einem der gut 900 Seniorenheime in Österreich leben, können es auch nicht. Satt und sauber zu sein, das ist ohnehin das Mindeste, was das Personal sicherstellen sollte. Und obwohl es kaum einer gutheißt, ...