Wie giftig ist die Wiener Erde?

Cyanid, Arsen, Uran: Die Umweltsünden, die man in der Bundeshauptstadt begangen hat, reichen zurück bis in die industrielle Revolution. Mit den Folgen wird Wien noch lang zu kämpfen haben.

Es ist ein imposantes Gebäude, das in der Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing auf Nummer 130 trutzt. Umrahmt von rostbraunem Backstein lockt gediegenes Wohnen samt Nobel-Fitnessclub, Supermarkt, Bücherei, Friseur und Bräunungsstudio. Was kaum jemand weiß: Der alte Ziegelbau, der heute Heinrich Collin Center heißt, birgt ein im wahrsten Sinne des Wortes schmutziges Geheimnis - und es ist nicht das einzige in Wien.