Ein Arbeitsgerichtsprozess gegen Casinos Austria gibt Einblicke über den Wert von Bediensteten.

Ein ehemaliger Abteilungsleiter für die Automatenspiele klagt seinen Arbeitgeber Casinos Austria vor dem Arbeitsgericht. Der Prozess birgt für den Glücksspielkonzern Sprengstoff, denn die Führungskraft war maßgeblich an der Textierung der Automatenglücksspiel-Verordnung beteiligt, die mit 1. Juli 2019 in Kraft trat.

Aus ganz Österreich reisten am Dienstag Bedienstete und ehemalige Mitarbeiter von Casinos Austria an, um in einem Arbeitsgerichtsprozess in Wien als Zeugen auszusagen, den ein Ex-Mitarbeiter gegen den Glücksspielkonzern angestrengt hat. Der 38-jährige frühere Hauptabteilungsleiter für die Automatenspiele ficht seine ...