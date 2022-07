Wie halten es Umweltschützer daheim mit Energiesparen?

Vom Solarpaneel am Dach über den Heizkessel im Keller bis zum gefüllten Kühlschrank in der schlecht gedämmten Stadtwohnung: Wer Energie sparen will, findet einen Weg.

Sie propagieren Umweltschutz, fordern im Kampf gegen den Klimawandel deutlich mehr Aktivität, als das zurzeit der Fall ist, und sie kritisieren übermäßigen Ressourcenverbrauch: Politikerinnen und Politiker, Geschäftsführer von NGOs oder auch Gründer von Unternehmen, die alternative Energieformen aus Windkraft oder Sonne anbieten. Doch gehen sie im Alltag, in ihren eigenen vier Wänden mit gutem Beispiel voran? Die SN haben nachgefragt. Stephan Pernkopf, Umweltlandesrat in Niederösterreich (ÖVP) und Präsident des Ökosozialen Forums: Der 49-Jährige ist ein Familienmensch. Das hat ...