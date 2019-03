Fast 70 Prozent der vermeintlich frischen Faschingskrapfen kommen aus der Tiefkühltruhe. Bei dem flaumigen Germgebäck wird aber auch sonst nach allen Regeln der Kunst getrickst.

Was wäre ein Faschingsdienstag ohne frischen Faschingskrapfen? Das dürften sich schon die Römer gedacht haben. Ein ganz ähnliches Brauchtumsgebäck wurde bereits bei ihren ausschweifenden Frühlings-Bacchanalien gebacken und in rauen Mengen verzehrt. Der Krapfen war in der Antike ein klassischer Begleiter ...