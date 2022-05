Wie man Abstürze verhindert

Zwei Mädchen liegen nach Fensterstürzen im Spital. Sie hatten sich an Insektenschutzgitter gelehnt. Das Gesetz schreibt zwar für Katzen Absturzsicherungen vor, für Kinder aber nicht.

Die beiden Mädchen, die am Sonntag in Oberösterreich aus dem Fenster gestürzt sind, werden im Kepler-Klinikum in Linz behandelt. Über ihren Zustand gab es am Montag auf Wunsch der Eltern keine Auskünfte. Ein eineinhalb Jahre altes Mädchen war im Bezirk Perg aus dem Fenster der elterlichen Wohnung rund vier Meter in die Tiefe auf einen asphaltierten Parkplatz gefallen. Einige Stunden später war eine Vierjährige aus dem Kinderzimmerfenster im ersten Stock eines Hauses in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) vier ...