Wie Omikron auf die Spitäler wirkte

Hospitalisierungsrate sank stark, Infektionen waren häufiger Nebendiagnose.

Hochansteckend, im Fall einer Infektion aber sehr selten so schlimm, dass ein Spitalsaufenthalt notwendig wird: Diese Charakteristika der Omikron-Welle werden von der Gesundheit Österreich (GÖG) nun mit neuen Daten belegt. Demnach sank die Hospitalisierungsrate im Vergleich zur Delta-Welle um 65 Prozent, auf den Intensivstationen sogar um 81 Prozent. Dass man in den Krankenhäusern trotzdem an die Grenzen kam, war auf die Masse an Infektionen zurückzuführen, die auch das Spitalspersonal nicht verschonte und Ausfälle in großer Zahl produzierte.

606.000 ...