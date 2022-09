Wie Polizisten tödliche Schüsse verarbeiten

Aus Unachtsamkeit erschoss ein Übungsleiter einen Kollegen. Jetzt wird er psychologisch betreut, um mit dem Vorfall leben zu können.

"Der Ausbildner hat offenbar vergessen, die eigene Waffe gegen eine Übungswaffe auszutauschen. Daher ist es zu dem tragischen Unfall gekommen", sagt am Donnerstag Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz. Wie berichtet, löste sich Mittwochnachmittag bei einer Trainingseinheit in den Kellerräumlichkeiten der Landespolizeidirektion in Graz aus der Dienstwaffe, einer Glock 17, eines 39-jährigen Polizisten ein Schuss, der einen 27-jährigen Kollegen tötete.

Eine erste Obduktion ergab, dass das Opfer aus kurzer Distanz in den Rücken getroffen wurde. Das Projektil dürfte ...