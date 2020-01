Wie sich Österreich auf das Coronavirus vorbereitet

Jener chinesischen Staatsbürgerin, die als Coronarvirus-Verdachtsfall aufgenommen worden ist, "geht es heute subjektiv und objektiv gut", sagen die behandelten Ärzte. Ob sie tatsächlich an dem Virus erkrankt ist, werden weitere Tests zeigen. Am Wiener Flughafen herrscht mittlerweile "erhöhte Aufmerksamkeit". Die Pläne für Krisenfälle liegen jedenfalls bereit. In China stieg die Zahl der Todesfälle indes weiter.

In einem Isolierzimmer des Wiener Kaiser Franz Josef Spitals liegt seit Samstagabend eine junge Frau, die zwei Tage lang im chinesischen Wuhan verbracht hatte und anschließend als Teil der Bordcrew mit dem Flieger in Schwechat gelandet war. Sie könnte mit dem Coronavirus infiziert sein. Jedenfalls wurde und wird ihre Erkrankung als erster Verdachtsfall in Österreich eingestuft. Eine Bestätigung bzw. Entwarnung werde es erst am Montag geben, betonte Virologin Judith Aberle von der MedUni Wien am Sonntag bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz.

Sabine Hagenauer, die zuständige Oberärztin, berichtete: "Der Patientin geht es im Moment gut. Viel besser als am Samstag. Ihr allgemeiner Zustand ist mit dem eines grippalen Infektes vergleichbar."

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Von links: Sabine Hagenauer (4. Medizinische Abteilung KFJ, Infektionsabteilung), Michael Binder (Medizinischer Direktor des KAV) und Judith Aberle (Abteilung für Virologie, Medizinische Universität Wien) bei der Pressekonferenz.

Gegen 21.30 Uhr wurde am Samstag die Rettung von dem Fall verständigt. Die Flugbegleiterin, die sich seit Donnerstag in Wien aufhält, hatte sich in ihrem Hotelzimmer zusehends unwohler gefühlt. Aus Angst, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, rief sie die Rettung. Über einen Nebeneingang wurde die Frau ohne Umwege ins Kaiser Franz Josef Spital gebracht.

In einem der vier Isolierzimmer, die mit Schleusen und Unterdruck ausgestattet sind, wird sie von einem Spezialteam betreut. "In diesen Räumen könnten auch Ebola-Patienten untergebracht werden", sagte Oberärztin Hagenauer. Was den Krankheitsverlauf von Menschen betrifft, die mit dem Coronavirus infiziert sind, so betrage die Rate der schweren Verläufe rund 25 Prozent. "Die Todesrate ist allerdings sehr gering", bekräftigte Hagenauer. Panik sei nicht angebracht: "Influenza ist auch sehr gefährlich. Da sie uns aber bekannt ist, wird sie nicht so wahrgenommen."

Sämtliche Personen, die mit der Flugbegleiterin in Kontakt waren, wurden bereits verständigt. "Sie sind allesamt symptomfrei", berichtete Ursula Kanthaler vom Gesundheitsdienst der Stadt Wien (MA15). Da die Inkubationszeit jedoch bis zu 14 Tagen beträgt, werden sie aber weiter beobachtet. Kanthaler: "Sollte sich der Verdachtsfall bestätigen, werden wir zu allen Personen, die in dem Flugzeug waren, Kontakt aufnehmen."

SN/apa Die Isolierstation in der Infektionsabteilung des Kaiser-Franz-Josef-Spitals in Wien.

Bei der Wiener Berufsrettung ist man noch nicht in erhöhter Alarmbereitschaft. "Im Prinzip sind alle Rettungsfahrzeuge in Wien auf Infektionskrankheiten vorbereitet. "Schutzmaske, Handschuhe und Desinfektionsmittel reichen derzeit als Schutz aus", sagt Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung auf SN-Anfrage. Die Sanitäter, die die Frau aus China transportierten, waren vorbereitet und mit Atemschutz ausgerüstet gewesen. "Sie sollen, wie alle anderen Kontaktpersonen, mögliche Symptome beobachten", sagt Huber.

Erhöhte Aufmerksamkeit am Flughafen

Am Flughafen Wien in Schwechat herrscht mittlerweile "erhöhte Aufmerksamkeit". Flughafen-Sprecher Peter Kleemann präzisierte: "Wir sind in ständigem Kontakt mit den Behörden." Der Flughafen Wien verfügt über eine medizinische Station, die rund um die Uhr geöffnet ist. Kleemann verwies zudem auf entsprechende Einsatzpläne, die sich etwa bei einem Fall einer SARS-Erkrankung im Jahr 2014 bewährt hätten. "Diese können sehr schnell in Kraft treten", sagte Kleemann. Von Schwechat gibt es keine Direktflüge in die betroffenen Gebiete in China.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erließ bereits am Samstag gemäß Österreichischem Epidemiegesetz eine Verordnung, wonach das neuartige Coronavirus einer Anzeigepflicht unterworfen wird. Anzeigepflichtig sind Verdachts-, Erkrankungs-, und Todesfälle. "Das ist kein Grund zur Panik, aber für verstärkte Vorsorge, Information und Aufmerksamkeit."

In China halten sich laut Außenministerium derzeit rund 3000 Österreicher auf, sowohl Auslandsösterreicher als auch Touristen. "Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Erkrankungen von Österreichern bekannt", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP).

Wie erkennt man das Coronavirus?

Fieber und Husten müssen noch kein klares Anzeichen für eine Infektion sein. Man muss sich auch in den betroffenen Gebieten in China aufgehalten oder Kontakt mit Personen haben, die sich Vorort aufhielten. Im Ernstfall sollte man nicht zum Arzt gehen, sondern die Rettung rufen. Personal und Fahrzeug sind auf Virusinfektionen vorbereitet und dementsprechend ausgestattet. Die Inkubationszeit beträgt bis zu 14 Tage. Wer in China war oder Kontakt mit China-Reisenden hatte, muss also nicht sofort erkranken. Zum Vergleich: In Österreich erkranken jährlich bis zu 700.000 Menschen an der Influenza. Rund ein Zehntel bekommt Komplikationen, im Schnitt sterben 2500 Erkrankte.



Parallelen zu SARS-Pandemie

Das neue Coronavirus, das - von der chinesischen Region um Wuhan kommend - derzeit weltweit für Schlagzeilen sorgt, ist sehr ähnlich dem SARS-Erreger. "Wenn es gelingt, die Verbreitung einzugrenzen, kann man das Virus wieder zum Verschwinden bringen", erklärte am Samstag der Wiener Virologie-Doyen Franz X. Heinz. In Österreich hat es in Zusammenhang mit der 2002/2003 grassierenden SARS-Pandemie keine Erkrankungen, die Behörden haben damals aber umfangreiche Maßnahmen getroffen, um für einen Ernstfall gewappnet zu sein. So standen nach dem Auftreten des ersten von mehreren Verdachtsfällen Mitte März 2003 Ärzte und Medizinisch-Technisches Fachpersonal rund um die Uhr zur Verfügung, um in einem Labor der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) Proben zu untersuchen. Das Gesundheitsministerium richtete für Anfragen aus der Bevölkerung eine eigene Hotline ein. Ab 1. April stand in Österreich ein Bluttest zur Erkennung der Lungenerkrankung zur Verfügung. In den Spitälern wären nach Angaben des Gesundheitsministerium 70 Betten für SARS-Patienten verfügbar gewesen.

Der erste Verdachtsfall betraf damals eine Frau, die aus China nach Österreich zurückgekehrt war und in Wien über SARS-ähnliche Symptome klagte. Bei ihr wurde die Krankheit ebenso wenig festgestellt wie bei weiteren Patienten in der Bundeshauptstadt und in den Ländern. Die Verdachtsfälle betrafen in der Regel Menschen, die aus Ostasien nach Österreich gekommen waren, bzw. Angehörige.

Drei Fälle in Frankreich

Bestätigt sind unterdessen drei Krankheitsfälle in Frankreich. Ein Paar, das im Pariser Krankenhaus Bichat behandelt wird, war am 18. Jänner von einem Aufenthalt in Wuhan zurückgekommen, ein 48-jähriger Franzose chinesischer Herkunft, der im Weingeschäft tätig ist und regelmäßig zwischen Frankreich und China reist, wird in Bordeaux behandelt. Die Patienten sind offenbar nicht schwer erkrankt.

Auch aus Kanada wird der erste Fall einer Ansteckung mit dem Coronavirus gemeldet. Die Gesundheitsbehörde von Toronto teilte mit, es handle sich um einen Mann, der kürzlich aus Wuhan zurückgekommen sei. Sein Zustand sei stabil. In Kanada nimmt man die neue Viruserkrankung besonders ernst. Das Land war mit 44 Toten 2002/2003 das einzige Land außerhalb Asiens, in dem Tote des SARS-Virus zu beklagen waren. Auch in den USA, Thailand, Südkorea, Japan und Australien wurden bereits Erkrankungen mit dem neuen Virus registriert.

56 Todesfälle in China

In China ist die Zahl der Todesfälle indes weiter angestiegen. Laut chinesischen Behörden starben bisher mindestens 56 Menschen an der Atemwegserkrankung. Auch in der Finanzmetropole Shanghai hat es einen ersten Todesfall gegeben. Bei dem Toten soll es sich um einen 88-jährigen Mann handeln, der bereits unter bestehenden Gesundheitsproblemen litt, erklärten die Behörden der Stadt am Sonntag. Bisher seien insgesamt 40 Fälle der Atemwegserkrankung in der Millionenstadt bestätigt worden. Die Zahl der Infizierten in der gesamten Volksrepublik wird mit über 1.975 angegeben.

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping berief am Samstag in Peking ein Krisentreffen ein. Alle Ebenen von Partei und Regierung müssten dem Kampf gegen das Coronavirus höchste Priorität einräumen, sagte er laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Die Partei habe eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um das Vorgehen zu lenken. Teams würden in die Provinz Hubei entsandt, um die Arbeit vor Ort zu steuern.

Chinesische Metropolen im Ausnahmezustand

Die Provinzhauptstadt von Hubei, die Millionenmetropole Wuhan, ist besonders stark vom Coronavirus betroffen: Dort war der Erreger vor wenigen Wochen vermutlich auf einem Tiermarkt auf Menschen übergesprungen. In der Metropole mit elf Millionen Einwohnern werden bereits zwei Sonderklinik für Corona-Patienten gebaut. Die nationalen Gesundheitsbehörden schickten mehr als 1.200 Ärzte und anderes medizinisches Personal zur Verstärkung nach Wuhan.

Inzwischen wurden mehr als 40 Millionen Menschen in gut einem Dutzend Städten im Herzen Chinas weitgehend von der Außenwelt abgeschottet, um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern. Im gesamten öffentlichen Verkehr würden Fieber-Messstationen eingerichtet, gab die nationale Gesundheitsbehörde am Samstag bekannt. Passagiere mit Verdacht auf eine Infektion müssten "sofort" in eine medizinische Einrichtung gebracht werden. Die südchinesische Stadt Haikou verfügte, dass alle Reisenden aus der Provinz Hubei rund um Wuhan 14 Tage lang in einem Hotel isoliert und medizinisch untersucht werden sollen.

Als Reaktion auf das neuartige Virus wurde der Handel mit Wildtieren verboten. Da vermutet wird, dass das Virus von wilden Tieren auf den Menschen übertragen wurde, ordneten die Marktbehörden zudem an, alle Zuchtfarmen unter Quarantäne zu stellen. Nicht nur der Handel sondern auch der Transport von Wildtieren sei verboten. Alle Plattformen - von Frischmärkten über Supermärkte und Restaurants bis hin zu Online-Geschäften - müssten den Verkauf einstellen.

In Peking blieben Kindergärten, Schulen und Universitäten weiter geschlossen. Die Schulen sind derzeit wegen der Neujahrsfeiertage geschlossen. Die Stadt selbst soll aber nicht gesperrt werden, sagte die Regierung von Peking.

Hongkong verhängte einen "Virus-Notstand" für die Finanzmetropole, strich sämtliche Flug- und Schnellzugverbindungen von und nach Wuhan und kündigte die Schließung der beiden populären Vergnügungsparks Disneyland und Ocean Park an. Disneyland Shanghai, wo man rund um das chinesische Neujahr täglich rund 100.000 Besucher erwartet hatte, war bereits zuvor geschlossen worden.

Der chinesische Gesundheitsminister Ma Xiaowei teilte mit, dass die Übertragungsfähigkeit des Coronavirus nach dem Ausbruch stärker werde und die Zahl der Infektionen weiter steigen könnte. Die Behörden wüssten nur wenig über das neue Virus und seien sich nicht sicher, welche Risiken durch Mutationen des Virus entstehen, so Ma.