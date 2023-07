Wie geht es wirklich zu in den Seniorenheimen? Eine Rundumschau

Plus

Plus

Plus

Etliche Berichte über Missstände in Seniorenheimen haben in den vergangenen zwei Jahren für Aufregung gesorgt. Wie viel "System" haben die Probleme? Wir machen einen Lokalaugenschein in zwei Salzburger Häusern - und geben kritischen Stimmen Raum (siehe verlinkten Artikel unten).

BILD: SN/DALL-E RESCH BILD: SN/HÖDLMOSER Hausleiterin Ulrike Weichinger vom städtischen Seniorenwohnhaus Salzburg-Itzling und Bewohnersprecherin Erika Reisner. BILD: SN/ANTON PRLIC Daniela Knauseder, Pflegeleiterin im Wohnhaus in Werfen. BILD: SN/HÖDLMOSER Alfred Ketter (90) mit Alltagsbegleiterin Sladjana Jenic im Seniorenwohnhaus Salzburg-Itzling.