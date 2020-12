Wie Straftäter ihre politischen Ämter verlieren

Wegen Vergewaltigung angeklagter ÖVP-Landtagsabgeordneter bleibt vorerst entschuldigt fern.

Nach anfänglichem Zögern teilte am Dienstagabend ein ÖVP-Landtagsabgeordneter aus dem Bezirk Eferding mit, dass er wegen der gegen ihn erhobenen Anklage wegen Verdachts der dreifachen Vergewaltigung einer Mitarbeiterin sein Mandat bis zum Abschluss des Verfahrens ruhend legen werde.

Ein Blick in die Geschäftsordnung des Oberösterreichischen Landtags zeigt allerdings, dass ein Ruhendstellen gar nicht vorgesehen ist. Der Abgeordnete kann auf sein Mandat schriftlich verzichten, was zu einem Ausscheiden ohne Rückkehrmöglichkeit führt. Der Nächste in der Wahlliste rückt in diesem ...