Wie umgehen mit Schreiattacken von Babys?

Das scheinbar grundlose häufige Schreien ihres Kindes kann Eltern zur Verzweiflung bringen. Die Ursachen dafür können sehr unterschiedlich sein. Wie können Eltern das erkennen und was hilft ihnen und ihrem Kind?

Der Babytherapeut Thomas Harms erklärt, warum Babys weinen und wie Eltern diese Gefühle sicher und erfolgreich regulieren können.

Wenn ein Baby oft und lang aus scheinbar unerklärlichen Gründen schreit, ist die erste Frage vieler Eltern: "Was haben wir falsch gemacht?" Harms: Eltern, die nicht mehr erkennen können, was ihnen ihr Baby mit seinen Schreiattacken mitteilen will, stehen mit dem Rücken zur Wand. Es ist extrem frustrierend, wenn Eltern das Gefühl haben, dass sie zwar alles für ihr Kind tun, es aber trotzdem stundenlang mit seinem Schreien fortfährt. Schnell entsteht dann ein Teufelskreislauf, in dem sich Stress, Anspannung und Kontaktverlust von Eltern und Kind gegenseitig hochschaukeln und am Ende die Eltern mit ihren bedrängenden Gefühlen in der Falle sitzen.