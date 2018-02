Wie viele Abtreibungen werden in Österreich vorgenommen?

Schwangerschaftsabbrüche werden in den meisten Ländern Europas statistisch erfasst. Warum das hierzulande nach wie vor kein Thema ist.

In Deutschland werden jährlich rund 100.000 Abtreibungen vorgenommen. In Frankreich sind es knapp 220.000. Was Österreich betrifft, so verlässt man sich nach wie vor auf grobe Schätzungen, die von 20.000 bis 40.000 Schwangerschaftsabbrüchen pro Jahr ausgehen. Die Bürgerinitiative "Fakten helfen" der "aktion leben" hat mittlerweile 54.000 Unterschriften gesammelt. Sie unterstützen die Forderung nach einer Abtreibungsstatistik. Heute nimmt sich das Parlament der Bürgerinitiative an.