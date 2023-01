Wie zwei alte Mordfälle doch noch vor Gericht landen

In einem ebenso spektakulären wie rätselhaften Frauenmord aus 2008 in Kärnten wird die Anklage gegen einen Marokkaner vorbereitet. Der 48-Jährige war wegen eines Drogendelikts in Italien inhaftiert. Seine DNA stimmte mit einer Spur vom Tatort in Völkermarkt überein. Das Opfer war seine Freundin. In Graz wird ein Mordkomplott gegen einen Italiener aus 2001 aufgerollt. Seine slowakische Ex-Freundin und ein Komplize sind angeklagt. In dem Fall hatte es viele Jahre kaum Anhaltspunkte gegeben.

SN/robert ratzer In die Ermittlungen nach zwei Morden an italienischen Staatsbürgern in Kärnten und der Steiermark kam nach vielen Jahren plötzlich doch noch Bewegung (Symbolbild).