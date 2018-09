Wieder beißt Hund Kleinkind in den Kopf

Ein Baby liegt nach einer Rottweilerattacke im künstlichen Koma, eine Fünfjährige wurde schwer verletzt. Eine zufällige Häufung?

Die Großeltern spielten mit ihrem einjährigen Enkelkind "Engerl flieg". Sie nahmen es an den Händen und schwangen es durch die Luft. In diesem Moment kam eine alkoholisierte Frau mit einem Rottweiler des Weges. Dieser sah das "fliegende" Kind, riss sich los und biss zu. Das war vor elf Tagen in Wien-Donaustadt. Seither liegt der Bub mit schwersten Kopfverletzungen im künstlichen Koma. Gestern, Mittwoch: In Völkermarkt in Kärnten verbeißt sich abermals ein Hund in den Kopf eines fünfjährigen Mädchens. Es muss ins Krankenhaus eingeliefert werden, kommt aber glimpflich davon.