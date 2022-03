Wieder Brand in einem Nachtzug in Oberösterreich

Die Serie von Bränden in Nachtzügen der ÖBB hat sich am Donnerstag in Oberösterreich fortgesetzt. In einem Sitzwagen der Nachtverbindung München-Budapest war bei Wels Feuer ausgebrochen. "Die ÖBB gehen ganz klar von Fremdverschulden aus", betonte Bahn-Sprecher Bernhard Rieder neuerlich. Es war der vierte Brand innerhalb von fünf Tagen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, hieß es bei der Landespolizeidirektion OÖ.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Vier Brände in fünf Tagen in Nachtzügen