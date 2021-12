Wieder Corona-Fall in Ischgler Lokal "Kitzloch"

In dem zu Beginn der Corona-Pandemie in die internationalen Schlagzeilen geratenen Ischgler Lokal "Kitzloch" gibt es einen positiven Corona-Fall eines Service-Mitarbeiters. Dies hatte am Montag zur Folge, dass das Land Tirol "vorsorglich und sicherheitshalber" einen öffentlichen Aufruf startete. Personen, die sich am 23. und/oder 24. Dezember ebenfalls dort aufhielten, wurden - wie in diesen Fällen üblich - gebeten, vorsorglich einen PCR-Test durchzuführen.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Service-Mitarbeiter in Ischgler Lokal "Kitzloch" Corona-positiv