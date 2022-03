Wieder Corona-Neuinfektionsrekord mit 49.432 weiteren Fällen

Die laut Experten zu früh erfolgten Öffnungsschritte in Österreich haben am Donnerstag wieder zu einem neuen Infektionsrekord geführt. Nach knapp 48.000 neuen Fällen binnen 24 Stunden am Mittwoch meldeten die Ministerien am Donnerstag sogar 49.432 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2. Seit Pandemiebeginn vor mehr als zwei Jahren sind somit bereits mehr als drei Millionen Infektionen registriert worden. In den Spitälern ging die Zahl der Patientinnen und Patienten zurück.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Derzeit gibt es täglich neue Rekordwerte in Österreich