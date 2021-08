Wieder fast 1.000 neue Corona-Fälle in Österreich

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich bleibt auch am Samstag auf einem hohen Niveau: Mit 951 Fällen in den vergangenen 24 Stunden - nach über 1.000 am Vortag - liegen diese erneut deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 759. Die Sieben-Tages-Inzidenz kletterte auf 59,5 Fälle pro 100.000 Einwohner, vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 38,9. In Salzburg, Tirol und Wien liegen die Inzidenzwerte bereits jenseits der 70.

SN/APA/AFP/INA FASSBENDER Zahl der positiven Tests weiterhin auf hohem Niveau