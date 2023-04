Wieder knackten Einbrecher 150 Schließfächer

Zwei Stunden lang waren Täter mit einem Winkelschleifer in einer steirischen Bank am Werk.

Die Safe-Knacker in Wien und Niederösterreich erbeuteten Wertgegenstände um mehr als 20 Millionen Euro (Archivbild aus November 2020). Die Täter sind nach wie vor flüchtig. Wie hoch die Beute der Einbrecher von 150 Schließfächern in Knittelfeld ist, muss erst ermittelt werden.

Wieder gelang es mehreren unbekannten Tätern, in eine Bankfiliale einzudringen. Wieder gab es keine Alarmmeldung an die Polizei. Wieder konnten sich die Kriminellen stundenlang ungestört im Geldinstitut aufhalten und insgesamt 150 Schließfächer aufbrechen. Nur der Tatort war diesmal eine Sparkasse in Knittelfeld im Bezirk Murtal.

Montag um zwei Uhr in der Früh sind laut Polizei Steiermark mehrere Täter auf der Rückseite des Gebäudes eingedrungen. "Sie haben sich ständig in einem nicht alarmgesicherten Bereich aufgehalten", sagte Sprecher Fritz Grundnig. ...