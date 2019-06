Wieder Kohlenmonoxid-Unfall in Wien: Frau und Bub erlitten schwere Vergiftung

Eine 35-jährige Frau und ein zwölfjähriger Bub sind am Mittwochnachmittag mit schweren Kohlenmonoxid-Vergiftungen aus einer Wohnung in Wien-Meidling geborgen worden. Laut Corinna Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung, wurden die Einsatzkräfte kurz vor 15.00 Uhr in die Meidlinger Hauptstraße gerufen. In einer Wohnung befanden sich die beiden Patienten.

SN/APA (Webpic)/hex Die beiden Patienten wurden notfallmedizinisch versorgt