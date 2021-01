Wieder mehr als 2.500 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich ist weiter hoch. In den vergangenen 24 Stunden kamen insgesamt 2.540 neue Fälle hinzu. Die Zahl der an oder mit Covid-19 gestorbenen Menschen stieg um 43 auf bereits 6.568 an. Die Zahl der Patienten in Spitalsbehandlung war weiterhin auf hohem Niveau - auf Normalstationen leicht rückläufig, auf Intensivstationen mussten jedoch zwölf Erkrankte mehr als am Mittwoch behandelt werden, so die Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium.

SN/APA/HANS PUNZ Hinweise zu Corona-Sicherheitsmaßnahmen