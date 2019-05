Wieder österreichweiter Schülerprotest für mehr Klimaschutz

In Österreich gehen am Freitag zum zweiten Mal Schüler und Studenten für mehr Klimaschutz auf die Straße. Im Rahmen der internationalen "FridaysForFuture"-Proteste finden in mehreren Städten Demonstrationen statt. Die größte Veranstaltung startet laut den Veranstaltern um 9.00 Uhr am Wiener Heldenplatz.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Bereits im März versammelten sich Klima-Demonstranten am Heldenplatz