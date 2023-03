Wieder Schilfbrand am Neusiedler See

Am Neusiedler See ist in der Nacht auf Mittwoch erneut Schilf in Flammen gestanden, diesmal in Mörbisch (Bezirk Eisenstadt Umgebung). Laut Landessicherheitszentrale Burgenland wurde dabei niemand verletzt, im Einsatz war die Feuerwehr Mörbisch. Das Feuer brach kurz vor Mitternacht aus, die Brandursache ist noch nicht bekannt. Gegen 9.00 Uhr wurde auf österreichischer Seite "Brand Aus" gegeben. Erst Anfang März gab es einen großen Schilfbrand in Winden am See.

BILD: SN/APA/FEUERWEHR MÖRBISCH/UNBEKANNT Feuer am Neusiedler See brach kurz nach Mitternacht aus