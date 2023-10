Wieder Wolf bei Villach überfahren

Nachdem bereits am Montag dieser Woche ein Wolf in Villach überfahren worden ist, wurden am Samstag vonseiten des Landes Medienberichte bestätigt, wonach erneut ein Wolf Opfer des Straßenverkehrs geworden ist. Das Jungtier sei am bereits am Donnerstag auf einer Bundesstraße in Weißenstein, einer Nachbargemeinde der Stadt Villach getötet worden. Er habe sich in der Nähe des Siedlungsgebietes aufgehalten und dürfte laut dem Wolfsbeauftragten aus dem Rudel am Dobratsch stammen.