Wieder wurde ein Bankomat gesprengt

Zwei verschiedene Tätergruppen dürften sich auf brachiales Aufbrechen von Geldautomaten in Supermärkten spezialisiert haben.

Den Beamten der Spurensicherung bot sich am Mittwoch das Bild eines Schlachtfelds: Unbekannte Täter hatten um 3.27 Uhr ein bisher unbekanntes Sprengmittel in einen Außenbankomaten im Einkaufszentrum in Hollabrunn eingeleitet und dieses zur Zündung gebracht.

"Durch die enorme Explosion wurde die Glasfront zweier Firmen erheblich beschädigt und der Bankomat komplett zerstört. Danach entnahmen die Täter sämtliche Geldkassetten und flüchteten in unbekannte Richtung", sagte Johann Baumschlager, Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ein Mann war Zeuge des brachialen Gewaltakts geworden, er ...