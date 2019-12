Wieder wurde ein Kind zu Tode geschüttelt: Mordanklage gegen Vater

In Klagenfurt hat die Staatsanwaltschaft Mordanklage gegen einen Klagenfurter erhoben. Er soll ein Baby so geschüttelt haben, dass es im Krankenhaus starb. Erst vor wenigen Tage war in Wien ein Mann in U-Haft genommen worden, weil er seinen Buben (drei Monate) so geschüttelt haben soll, dass er nach einer Notoperation auf der Intensivstation liegt. Kinderschützer sagen, dass viele Eltern bei Problemen zu spät Hilfe annehmen und so viele Situationen in der Familie eskalieren.

