Wien auf Corona-Ampel wieder rot

Oberösterreich ist nunmehr alleine in der orangen Corona-Ampelzone. Die zuständige Kommission hat heute Wien auf Rot gesetzt, erfuhr die APA aus dem Gremium. Grund sind deutlich steigende Zahlen in der Bundeshauptstadt, die lange die besten Werte in Österreich hatte. Die niedrigsten Fall-Inzidenzen gibt es aktuell im Westen.

SN/APA/BARBARA GINDL Ampel-Kommission greift wieder zu Rot