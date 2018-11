Wien baut Ferienbetreuung für Kinder aus

Die Stadt Wien weitet das Betreuungsangebot für Kinder in den Sommerferien aus. Im Juli und August 2019 wird es qualitätsvolle und kostengünstige Plätze für rund 6.000 Sechs- bis 14-Jährige geben, versprachen Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Bürgermeister Michael Ludwig (beide SPÖ) bei der Präsentation der Maßnahme am Mittwoch. Dafür nimmt die Stadt sechs Millionen Euro in die Hand.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Zielgruppe des Angebots sind alle Kinder bis 14 Jahre