Wien berät am Donnerstag über weiteres Corona-Vorgehen

In Wien wird am kommenden Donnerstag über das weitere Vorgehen in Sachen Corona-Maßnahmen beraten. Das hat ein Sprecher von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) der APA am Dienstag mitgeteilt. Möglich ist nun, dass Verschärfungen auf Wiener Ebene ins Haus stehen. Ludwig hat bereits seinen Unmut über die jüngst präsentierten Lockerungen geäußert.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Bürgermeister Ludwig zuletzt skeptisch in Sachen Lockerungen