Wien bereitet Verbannung von E-Scootern vom Gehsteig vor

Sie stehen gerne dort herum, wo auch Fußgänger sich bewegen: am Gehsteig. Nun will die Stadt jedoch die Leih-E-Scooter von dort verbannen. Bürgermeister Michael Ludwig kündigte im APA-Interview eine entsprechende Regelung an. "Ich bin dabei mit allen Abteilungen und Ressorts Lösungen zu finden", sagte das Stadtoberhaupt. Auch die Betreiber seien eingebunden.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT Einrichtung eigener Abstellzonen für E-Scooter wahrscheinlich