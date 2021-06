Wien droht ein Rattenproblem

Die Meldungen von Rattensichtungen in Wien häufen sich, sagen die Schädlingsbekämpfer. Die Behörden sind allerdings auf die Meldungen durch betroffene Hausbewohner angewiesen.

Es war ein Video, das sich in den sozialen Medien rasch "viral" verbreitete: Mitarbeiter der Wiener MA 48 gehen vor Dutzenden Ratten in Deckung, die beim Ausleeren einer Mülltonne in hohem Bogen aus dem orangefarbenen Müllauto springen. Während die MA 48 von einem Einzelfall sprach, ist für Peter Fiedler, den Berufszweigvorsitzenden der Wiener Schädlingsbekämpfer in der Wirtschaftskammer, genau das Gegenteil der Fall: "Ich bin mit sehr vielen Kollegen im Gespräch und die sagen, dass es in den vergangenen Jahren immer ...