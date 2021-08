Wien entscheidet am Dienstag über Corona-Maßnahmen

In Wien werden am morgigen Dienstag die weiteren Schritte in Sachen Corona-Maßnahmen verkündet. Das hat das Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) der APA am Montag bestätigt. Der Stadtchef wird sich wieder mit Fachleuten beraten. Anschließend wird er vermutlich das weitere Vorgehen erläutern. Wien hat zuletzt wiederholt Bestimmungen verordnet, die strenger waren als im Rest des Landes.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Wien entscheidet über weitere Corona-Maßnahmen