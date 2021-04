Wien erhält bis 2026 Institut für Präzisionsmedizin

An der Medizinischen Universität (MedUni) Wien wird mit Geldern aus dem EU-Wiederaufbaufonds bis zum Jahr 2026 ein "Institut für Präzisionsmedizin" errichtet. Dafür sind 75 Millionen Euro veranschlagt, die vor allem in die Errichtung eines neuen Gebäudes am Campus der MedUni in unmittelbarer Nähe zum AKH fließen solle. Das Projekt wurde am Montag u.a. von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vorgestellt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Mittel für Forschungszentrum kommen aus EU-Wiederaufbaufonds