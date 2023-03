Wien errichtet mehr als 20 Kilometer neue Radwege

In Wien fällt heuer der Startschuss für die Errichtung von mehr als 20 Kilometer neue Radwege. Das Paket ist Teil einer Offensive, in deren Rahmen bis 2025 insgesamt 100 Mio. Euro investiert werden, wie am Mittwoch bei der Präsentation durch Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) betont wurde. Ein Schwerpunkt liegt im Ausbau sogenannter Radhighways. Hier sind laut Stadt zentrale Lückenschlüsse vorgesehen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HERBERT P. OCZERE Wien setzt unter anderem auf 'Radhighways'