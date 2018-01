Wien: Frau erstochen, Mann nach Fenstersturz tot, Kind im Spital

Eine Bluttat in einer Familie, deren Hintergründe bis zum Abend noch völlig ungeklärt waren, hat sich Mittwochmittag in Wien-Leopoldstadt ereignet. Ein Ehepaar starb, dessen einziges Kind, eine zehnjährige Tochter, wurde mit schwersten Verletzungen in lebensgefährlichem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.

