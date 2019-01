Wien: Frauen zu Silvester begrapscht - 21-Jährige brach Afghanen die Nase

Eine 21-Jährige hat in der Silvesternacht am Rathausplatz in der Wiener Innenstadt einem jungen Mann aus Afghanistan die Nase gebrochen, der zuvor ihr und anderen Frauen auf das Gesäß gegriffen hatte.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Hier auf dem Wiener Rathausplatz kam es zu dem Vorfall.