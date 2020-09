Wien führt Registrierungspflicht für Lokalgäste ein

In Wien müssen ab Montag sämtliche Lokalgäste verpflichtend registriert werden. Damit soll die Nachverfolgung von Kontaktpersonen bei Coronavirus-Infektionen erleichtert werden. Ein entsprechendes Formblatt wird derzeit entwickelt, kündigte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag an. In diese einzelnen Formblätter müssen sich die Gäste dann eintragen. Die Blätter müssen von den Gastronomen gesammelt und vier Wochen aufbewahrt bleiben.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Bürgermeister Ludwig kündigte Gültigkeit ab Montag an