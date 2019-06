Wien hat ersten Regenbogen-Schutzweg

Anlässlich der EuroPride in Wien hat die Stadt ihren ersten Regenbogen-Schutzweg bekommen. Vor dem Burgtheater wurden in der Nacht auf Donnerstag die Zwischenräume des Zebrastreifens in den LGBT-Farben ausgemalt. Die Bemalung wird auch nach der EuroPride bestehen bleiben. "Als Signal der Toleranz und Weltoffenheit", hieß es aus dem Büro von Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne).

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Auch nach der EuroPride soll die Bemalung bestehen bleiben