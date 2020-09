Wien hat laut Greenpeace klimafreundlichstes Verkehrskonzept

Wien ist die Stadt mit dem klimafreundlichsten Verkehrskonzept. Das zeigt ein am Montag präsentiertes Ranking der Umweltorganisation Greenpeace, die dabei alle neun Landeshauptstädte in sieben verkehrs- und umweltrelevanten Kategorien, darunter öffentlicher Verkehr und Luftqualität, miteinander verglich. Auf den Plätzen folgten Bregenz und Innsbruck. Eisenstadt schnitt am schlechtesten ab.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH In Wien werden viele Wege mit dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt