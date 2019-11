Wien legt Förderung für Jalousien und Co. auf

Wien startet eine "Verschattungsoffensive". Hinter diesem klingenden Namen verbirgt sich eine neue Förderung für Sonnenschutzmaßnahmen an Fenstern und Balkontüren. Geld gibt es also für die Anbringung von Rollläden, Jalousien, Markisen und Co. Damit sollen sich Hausbewohner für die klimawandelbedingte Zunahme von Hitzetagen rüsten können, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) der APA.

SN/APA (dpa)/Arno Burgi Wien soll sich gegen klimawandelbedingte Hitzetage schützen