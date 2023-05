Wien: Nach Tod von 38-Jährigem weitere Festnahme

Im Fall eines 38-Jährigen, der am Sonntag in Wien-Simmering eine letztlich tödliche Schusswunde erlitten hatte, hat es eine weitere Festnahme gegeben: Auch die Lebensgefährtin (26) des Opfers sei noch Sonntagabend vorläufig in Gewahrsam gekommen. Sie soll ebenso wie ein schon zuvor festgenommener 34-Jähriger erneut befragt werden, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass am Montag: "Hintergrund der Tat dürften laut derzeitigen Ermittlungen Streitigkeiten um Geld gewesen sein."

BILD: SN/APA/EVA MANHART Tatort war ein Geschäft im 11. Wiener Gemeindebezirk