Wien präsentiert neues Paket für Gewaltschutz

Im Wiener Rathaus ist am Dienstag ein Maßnahmenpaket für Gewaltschutz präsentiert werden. Nach einer Serie von Morden an Frauen sei dies mehr denn je ein wichtiges Thema, betonte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in einer Pressekonferenz. Die jüngsten Verbrechen seien aber nur die "Spitze des Eisberges". Das Gewaltschutznetz müsse noch engmaschiger werden, zeigte er sich überzeugt. 10 Mio. wird die Stadt in diesem Bereich im kommenden Jahr investieren.

