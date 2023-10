Wien: Pro-Palästina-Demo nahe dem Opfergedenken für Israel

In Wien finden heute Abend zwei Kundgebungen zur Situation im Nahen Osten statt. Einmal wird der Opfer des Terroranschlages in Israel gedacht, das andere Mal die Solidarität mit den Palästinensern beschworen. Vor allem die zweite Kundgebung ist äußert umstritten.

Die Aufregung war groß, als am Wochenende Demonstrantinnen und Demonstranten in der Wiener Innenstadt ihre Solidarität mit Palästina bekundeten und dies, obwohl die radikalislamische Terrormiliz Hamas im Süden von Israel mehr an die 1200 Personen ermordet hatte, die meisten davon Zivilisten. Selbst Kinder blieben bei dem Massaker nicht verschont. Heute Abend wird es erneut eine Kundgebung für Palästina geben. Die Polizei teilte mit, dass am Stephansplatz eine Kundgebung von einer Privatperson angemeldet wurde. 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwarten. Diese Demonstration findet nur wenige Hundert Meter von einer Gedenkzeremonie statt, die von der Israelischen Kultusgemeinde organisiert wurde. Etwa 500 Personen werden dort den Opfern des Terroranschlags in Israel gedenken.

Polizei will konsequent einschreiten

Die Wiener Polizei teilte mit, dass sie mit ausreichend Beamtinnen und Beamten sowohl in Zivil als auch in Uniform vor Ort sein wird, damit es zu keinen Problemen kommt. Auch arabisch sprechende Polizistinnen und Polizisten als auch Dolmetscher werden in Einsatz sein. Falls es zu Verwaltungsübertretungen oder gar gerichtlich strafbare Handlungen kommen sollte, wird konsequent eingeschritten. Die Versammlung wird auch von Mitarbeitern der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst beobachtet.

Israelische Kultusgemeinde lädt zu Gedenkveranstaltung

Die Israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG) lädt am Mittwochabend zu einer Gedenkveranstaltung auf den Wiener Ballhausplatz ein. Unter dem Motto "#standwithisrael" wolle man der im Zuge des Hamas-Terrors Ermordeten gedenken und für die rasche und vollständige Genesung der Verletzten sowie die sichere Rückkehr der Verschleppten beten, hieß es in einer Aussendung der IKG am Dienstag. "Es gibt keine Rechtfertigung für Terrorismus. Hunderte Zivilisten wurden in ihren Wohnungen überfallen. Viele verschleppt, noch mehr kaltblütig ermordet. Leichen wurden und werden geschändet", betonte IKG-Präsident Oskar Deutsch. "Die Barbarei dieser Islamisten ist grenzenlos." Alle, die den Wert des Lebens über jenen des Todes stellten, seien herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. "Senden wir ein starkes Zeichen des Lebens und der Hoffnung in die Welt."