Wien schafft temporäre Begegnungszonen

Nach Tagen der Diskussion hat sich die rot-grüne Wiener Stadtregierung nun auf die Schaffung von temporären Begegnungszonen während der Coronakrise geeinigt. Die ersten vier davon werden bereits am Osterwochenende öffnen, informierte Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) am Donnerstag. Fünf weitere sollen in der nächsten Woche folgen.

SN/APA (STADT WIEN)/UNBEKANNT Mitarbeiter der Stadt Wien im Näh-Einsatz