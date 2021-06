Wien schließt strengere Corona-Regeln nicht aus

In Wien wird nicht ausgeschlossen, dass die von der Bundesregierung angekündigten weitreichenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen in der Bundeshauptstadt möglicherweise nur in eingeschränkter Form umgesetzt werden. Ein Sprecher von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Samstag der APA entsprechende Medienberichte bestätigt. Man werde sich die noch ausstehende Verordnung genau anschauen und prüfen, ob man hier verschärfe, hieß es.