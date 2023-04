Wien setzt auf neue Scooter-Regeln und plant kein Verbot

In der französischen Hauptstadt Paris hat die Bevölkerung bei einer Umfrage für ein Verbot von Leih-E-Rollern gestimmt. In Wien will man den Miet-Scootern nicht völlig den Garaus machen, wie am Montag im Rathaus bekräftigt wurde. Stattdessen setze man auf die neuen, strengeren Regeln, die im Mai in Kraft treten, hieß es im Büro von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Leihscooter bleiben in Wien erlaubt