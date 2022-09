Wien sucht den Hacker-Europameister

Computerfreaks aus 33 Ländern kämpfen am Messegelände um den Titel. Der Organisator macht sich dennoch Sorgen um den Nachwuchs.

Es rauscht wie in einem Bienenschwarm. Keine coole Hintergrundmusik, die ablenkt. Nichts. Nur dieses Rauschen. Und hie und da ein verhaltener Jubelschrei unter einer der Flaggen. Irland, Island, Malta, Dänemark, Schweiz, Zypern, Österreich, Rumänien, Frankreich, Italien. 330 Menschen sitzen an ebenso vielen Laptops - und hacken. Deswegen sind sie nach Wien gekommen, genauer gesagt ins Messezentrum beim Prater. Es geht um nichts geringeres als den Europameistertitel. Je zehn Hacker aus 29 Nationen sind dazu erstmals in die Donaumetropole gereist. Dazu ...